Les 24h de la piscine de Moutier toujours plus populaires

Des prix seront d’ailleurs décernés dans les deux catégories. Une manière de rendre cette épreuve exigeante plus populaire, tout comme l’ambiance au bord des bassins qui se veut plus festive et détendue afin d’inciter le public à rester sur place. « On ne voudrait surtout pas que ça devienne un évènement extrêmement sportif et compétitif, mais que cela reste festif et convivial. C’est un peu la fête de la piscine donc pour ceux qui veulent juste regarder, on ouvre un bar à l’effigie du comité des 24h qui sera ouvert dès le vendredi soir. On réserve aussi une partie plus détente pour le public qui ne nage pas avec diverses animations », poursuit Nathan Zürcher. Des initiations de Yoga, un spectacle de cirque et des moments musicaux sont notamment prévus au cours de l’épreuve pour laquelle l’accès à la piscine sera gratuit le samedi. La météo s'annonce, elle, idéale avec du soleil et des températures estivales. /jpi