Crémines : deux blessés à la suite d’une perte de maîtrise

Deux personnes ont été blessées dans un accident à Crémines samedi en début de soirée. Le conducteur d’une voiture a perdu la maîtrise de son véhicule peu après 18h sur la route principale en direction de Moutier. La voiture est sortie de sa trajectoire dans un virage peu après le Sikypark et a heurté le talus sur la droite de la chaussée. Sous le choc, le véhicule s’est renversé sur le côté et s’est immobilisé sur le flanc quelques mètres plus loin sur la route. Le conducteur a été légèrement blessé et a pu sortir par ses propres moyens de l’habitacle. Quant à la passagère, elle a été grièvement blessée. Les deux personnes blessées ont reçu des soins médicaux sur place et ont été emmenées par une équipe d’ambulanciers à l’hôpital.

Durant l’engagement, les sapeurs-pompiers du Cornet et ceux du CRISM sont intervenus sur place. Ils se sont notamment occupés de la sécurisation du véhicule et de la régulation du trafic. Dans un premier temps la circulation a été totalement bloquée, elle s’est ensuite faite en alternance. L’Office de ponts et chaussées a également été engagé sur place afin de remettre en état la route. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête de manière à clarifier les circonstances et causes de l’accident. /comm-lyg