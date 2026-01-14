Cambriolage dans les bureaux communaux de Crémines

Plusieurs portes ont été forcées et de l’argent a été volé dans la nuit de samedi à dimanche ...
Cambriolage dans les bureaux communaux de Crémines

Plusieurs portes ont été forcées et de l’argent a été volé dans la nuit de samedi à dimanche. Une information confirmée par la police cantonale.

Les bureaux communaux de Crémines se sont fait cambrioler dans la nuit de samedi à dimanche. (Photo : illustration / libre de droits) Les bureaux communaux de Crémines se sont fait cambrioler dans la nuit de samedi à dimanche. (Photo : illustration / libre de droits)

Les locaux de l’administration communale de Crémines, dans l’école, se sont fait cambrioler dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs portes ont été forcées, dont celle de l’école où se situent les bureaux. De l’argent a été volé. C'est une voisine qui a donné l’alerte. Fin décembre, une tentative infructueuse avait déjà eu lieu. Deux plaintes ont été déposées.

La maire de Crémines souhaite prendre des mesures. Le bâtiment communal, habituellement ouvert la journée, pourrait ne plus l'être, d'après Carole Ristori. « Nos portes sont normalement sécurisées, elles ont plusieurs charnières. Mais si un cambrioleur souhaite rentrer, il s'en donne les moyens. »

Carole Ristori : « Si un cambrioleur souhaite rentrer, il s'en donne les moyens. »

Ecouter le son

La maire de Crémines assure que la somme volée ne compromet pas la bonne tenue de l’administration communale. Les caisses contenaient, d'après elle, peu d'argent. « Ce sont des bureaux, cela reste un lieu destiné au travail. La somme volée est dérisoire, mais les dégâts sur l'infrastructure sont conséquents. C'est ça qui est pénible, nous nous donnons de la peine, en tant que miliciens, et il existe des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. »

« La somme volée est dérisoire, mais les dégâts sur l'infrastructure sont conséquents. »

Ecouter le son

Contactée, la police cantonale parle de plusieurs milliers de francs dérobés et d’un montant similaire de dégâts matériels. Les forces de l'ordre précisent qu'il n’existe aucun lien apparent entre la tentative de vol de fin décembre et le cambriolage de ce samedi. Une enquête est en cours pour déterminer les dégâts matériels et retrouver le ou les auteurs présumés.


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« La Balade jurassienne » en peaux de phoque à la Scheulte

« La Balade jurassienne » en peaux de phoque à la Scheulte

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 08:51

Ils avaient monté une usine de cannabis à Develier

Ils avaient monté une usine de cannabis à Develier

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 18:52

Un nouveau membre à l'exécutif d'Alle

Un nouveau membre à l'exécutif d'Alle

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 20:13

Transparence : le recours du Parti socialiste jurassien partiellement admis

Transparence : le recours du Parti socialiste jurassien partiellement admis

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 17:59

Articles les plus lus

Les nids-de-poule fleurissent sur les routes de la région

Les nids-de-poule fleurissent sur les routes de la région

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 16:08

Transparence : le recours du Parti socialiste jurassien partiellement admis

Transparence : le recours du Parti socialiste jurassien partiellement admis

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 17:59

Ils avaient monté une usine de cannabis à Develier

Ils avaient monté une usine de cannabis à Develier

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 18:52

Un nouveau membre à l'exécutif d'Alle

Un nouveau membre à l'exécutif d'Alle

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 20:13