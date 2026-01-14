Cambriolage dans les bureaux communaux de Crémines

Les locaux de l’administration communale de Crémines, dans l’école, se sont fait cambrioler dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs portes ont été forcées, dont celle de l’école où se situent les bureaux. De l’argent a été volé. C'est une voisine qui a donné l’alerte. Fin décembre, une tentative infructueuse avait déjà eu lieu. Deux plaintes ont été déposées.

La maire de Crémines souhaite prendre des mesures. Le bâtiment communal, habituellement ouvert la journée, pourrait ne plus l'être, d'après Carole Ristori. « Nos portes sont normalement sécurisées, elles ont plusieurs charnières. Mais si un cambrioleur souhaite rentrer, il s'en donne les moyens. »