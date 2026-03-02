La Police cantonale bernoise recherche des « super-physionomistes »

La Police cantonale bernoise recherche des agents dotés d’une capacité particulière, celle de pouvoir mémoriser et reconnaître des individus en un instant. Ces super-physionomistes doivent permettre de fournir un appui lors de la recherche de suspects et de personnes disparues, notamment lors d’événements d’envergure. Dans le cadre des activités de la police, ces spécialistes (que l’on nomme aussi « super-recognizers », en anglais) pourraient permettre d’établir des indices supplémentaires dans des enquêtes, mais ne cela correspond pas à une identification formelle. La recherche montre qu'il existe des personnes qui peuvent avec très peu d'images, parfois de mauvaise qualité, donner des indications déterminantes. Dans certains cas, les super-physionomistes obtiennent de meilleurs résultats que les algorithmes des logiciels de reconnaissance faciale.

La Police veut utiliser ces capacités de façon efficace et ciblée. Il pourrait s'agir par exemple des grandes manifestations, de la reconnaissance basée sur des images ou des opérations de recherche, a expliqué le Conseil-exécutif dans une réponse publiée récemment à une motion déposée par des élus bourgeois. Sur le plan organisationnel, ces agents au talent particulier seront intégrés aux structures ordinaires de la police. Porte-parole à la Police cantonale bernoise, Chiara Bovigny explique en outre qu’ils n’auront pas de missions différentes par rapport à leurs collègues :