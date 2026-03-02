La Police cantonale bernoise recherche des « super-physionomistes »

Les forces de l’ordre vont lancer la phase pilote de leur projet de super-physionomistes. Il s'agira de déterminer les domaines d'application des compétences de ces agents qui disposent d'une capacité hors norme à mémoriser et à reconnaître des visages.
La Police cantonale bernoise recherche des agents dotés d’une capacité particulière, celle de pouvoir mémoriser et reconnaître des individus en un instant. Ces super-physionomistes doivent permettre de fournir un appui lors de la recherche de suspects et de personnes disparues, notamment lors d’événements d’envergure. Dans le cadre des activités de la police, ces spécialistes (que l’on nomme aussi « super-recognizers », en anglais) pourraient permettre d’établir des indices supplémentaires dans des enquêtes, mais ne cela correspond pas à une identification formelle. La recherche montre qu'il existe des personnes qui peuvent avec très peu d'images, parfois de mauvaise qualité, donner des indications déterminantes. Dans certains cas, les super-physionomistes obtiennent de meilleurs résultats que les algorithmes des logiciels de reconnaissance faciale.
La Police veut utiliser ces capacités de façon efficace et ciblée. Il pourrait s'agir par exemple des grandes manifestations, de la reconnaissance basée sur des images ou des opérations de recherche, a expliqué le Conseil-exécutif dans une réponse publiée récemment à une motion déposée par des élus bourgeois. Sur le plan organisationnel, ces agents au talent particulier seront intégrés aux structures ordinaires de la police. Porte-parole à la Police cantonale bernoise, Chiara Bovigny explique en outre qu’ils n’auront pas de missions différentes par rapport à leurs collègues :
Chiara Bovigny : « Ces super-physionomistes vont conserver leurs fonctions actuelles. »
Recrutement au sein de la Police
Tous les membres de la police ont été informés de ce projet et ont eu la possibilité de s'inscrire à des tests, réalisés en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise, visant à sélectionner de potentiels super-physionomistes. Cette procédure a eu lieu en janvier et février et sera suivie d'une phase-pilote d'une année. Aucune formation particulière n’est par ailleurs prévue pour ces agents, précise Chiara Bovigny :
« C’est une aptitude naturelle présente chez certaines personnes. »
Résultats probants à St-Gall
L'expérience de la Police cantonale st-galloise dans ce domaine s’est révélée positive, ajoute le gouvernement bernois dans sa réponse. Les résultats présentaient un niveau élevé de concordance entre plusieurs super-physionomistes et les taux d’erreurs étaient extrêmement faibles. Durant le projet-pilote à St-Gall, le travail a essentiellement consisté à visionner des images, notamment des vidéos de surveillance. Les super-physionomistes ont notamment comparé des enregistrements de braquages afin de dire s'il s'agit des mêmes auteurs. /ats-amo