Le monde en cause : la précarité en hausse à Londres

Le nombre de sans-abris est en augmentation au Royaume-Uni et plus particulièrement à Londres. En cause : la crise du coût de la vie et l’inflation qui atteint plus de 10% outre-Manche, mais aussi la crise du logement dans une ville où les loyers explosent. En mai, le prix moyen d’une location à Londres dépassait les 2'400 francs suisses par mois. Pour mieux comprendre la réalité de cette précarité grandissante, notre correspondante sur place, Elodie Goulesque, s’est rendue à la distribution d’une soupe populaire dans l’est de la capitale anglaise.