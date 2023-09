Une visite présidentielle à Alle

L’entreprise Flasa, à Alle, a accueilli ce vendredi après-midi le premier citoyen du pays. Le président du Conseil national, le Grison Martin Candinas, a visité la filature qui s’est diversifiée depuis quelques années. L’entreprise a doté ses toits de panneaux photovoltaïques sur une surface de 6’500 mètres/carré, ce qui lui permet de produire environ 80% de sa consommation. Elle dispose également d’un pôle énergie ainsi que d’un écopôle, soit un parc d’activités pour des éco-industries. Après la visite de Flasa SA, Martin Candinas a pris part, en soirée, au meeting du Centre Jura en vue des élections fédérales du 22 octobre. Le Grison estime qu’il est important d’entretenir des contacts avec l’économie dans le cadre de sa fonction de président du Conseil national et plus largement en tant qu’homme politique. « Faire une politique sans connaître les besoins de l’économie ne serait pas vraiment bon », souligne Martin Candinas. Le Grison salue également les efforts des entreprises comme Flasa qui ont réussi à varier leurs activités. « Si on ne s’adapte pas, on disparaît », affirme l’élu du Centre.

Avant de visiter la société basée à Alle, Martin Candinas a passé une trentaine de minutes à parler en romanche, sa langue maternelle, avec une habitante de Porrentruy originaire des Grisons. « Une Jurassienne m’a écrit un mail lorsqu’elle a su que je venais ici, à Alle, pour me dire qu’une femme d’origine romanche fêtait son 80e anniversaire alors je suis allé la visiter et c’était une énorme surprise pour elle », raconte le Grison.