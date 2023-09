Le monde en cause : une thérapie inédite au Brésil

Direction le Brésil ce vendredi et São Paulo, plus précisément, où un centre thérapeutique utilise des reptiles pour aider ses patients. La technique leur permet de se détendre et d'améliorer leurs capacités motrices et cognitives. Malgré l’absence de validation scientifique, les responsables de l’institution évoquent de bons résultats. Le contact avec les animaux se fait toujours en présence d’une biologiste. L’objectif est d’éviter le moindre risque au contact des reptiles et le respect du bien-être de ces derniers.