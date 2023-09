La Balade de Séprais, 30 ans d’art en plein air

La Balade de Séprais a 30 ans. Plus de 80 sculptures ornent désormais le parcours en plein air, né en 1993 à l’initiative des artistes Liuba Kirova et Peter Fürst. Quatre nouvelles œuvres monumentales ont vu le jour pour l’édition 2023. Le vernissage aura lieu samedi à 17h.

La Fribourgeoise d’origine sicilienne Valeria Caflisch a créé une balançoire baptisée « Swing ». Sa réalisation est la seule de la Balade de Séprais qui peut être exploitée et pas seulement touchée. L’artiste propose ainsi aux promeneurs une expérience active. La démarche est pleinement voulue. Le Genevois Andreas Kressig est pour sa part l’auteur d’un véhicule imaginaire nommé « Algo ». Réalisé avec des matériaux de récupération – principalement de l’aluminium – il est inspiré des agriculteurs jurassiens et de leurs machines, puis des entreprises de haute précision. L’artiste italien Filippo La Vaccara a, lui, créé une œuvre baptisée « Deux têtes ». Etabli à Milan, il a travaillé avec du fil de fer, du filet métallique, du papier mâché et du vernis. Les deux pièces complémentaires se font face et créent un dialogue. Enfin, la dernière œuvre de ce trentième anniversaire a été réalisée par le duo bulgare Siana Damyanova-Mark Boychev. Les deux artistes ont créé « Le troupeau », à savoir des moutons fabriqués avec des fûts métalliques.

Ces quatre nouvelles sculptures monumentales viennent ainsi compléter la collection de la Balade de Séprais. « Nous avons toujours cherché des artistes capables de réaliser des œuvres à part ou quelque chose d’original. De cette manière, on étoffe la richesse de la Balade », explique la conceptrice Liuba Kirova, qui mesure le chemin parcouru en trente ans. « Je suis vraiment fière de ce que l’on a réalisé jusqu’à présent et de voir que la relève est là pour continuer le travail ».