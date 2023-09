L’histoire du féminisme jurassien par Guite Theurilllat

L’histoire du féminisme jurassien… c’est ce que retrace Guite Theurillat dans son nouveau livre. La Delémontaine, spécialiste d’égalité et elle-même membre du Groupe femmes de Delémont, antenne jurassienne du Mouvement de libération des femmes, retrace l’histoire du collectif dans les années 70 via des archives personnelles. Elle nous replonge dans les premières luttes pour améliorer la condition des femmes dans « Le MLF du Jura, un processus d’émancipation ». Invitée de La Matinale ce jeudi, Guite Theurillat cite notamment la contraception et les conditions au travail comme préoccupations majeures des femmes de l’époque. Si « beaucoup de choses ont été acquises, notamment dans les lois, il y a encore un très long chemin » à faire vers l’égalité, estime la Delémontaine. « La grande différence qu’il y a c’est que la parole s’est libérée, concernant notamment le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel notamment », précise Guite Theurillat.