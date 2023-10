C’est parti pour la 57e Foire du Jura

Un vent de renouveau sur la Foire du Jura. La 57e édition a été lancée vendredi en fin d’après-midi et se poursuivra jusqu’au samedi 28 octobre à la Halle des expositions à Delémont. C’est une nouvelle association qui a repris les rênes pour son organisation cette année. L’ouverture de la manifestation s’est faite avec le sentiment « du travail accompli », s’est réjoui Maciel Da Silva en direct dans le Journal de 18h. Le président du nouveau comité d’organisation a d’ailleurs souligné une « grande solidarité » des exposants et entreprises, alors que la tenue de la manifestation cette année était incertaine.



Au final, les exposants ont répondu présents, puisqu’ils seront 200, contre 170 l’année passée, sur un espace plus grand. Pour Maciel Da Silva, cet engouement s’explique : « Il y a une nouvelle équipe, des curieux, et on a montré qu’on voulait faire quelque chose d’innovant ».