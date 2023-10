La Foire du Jura nouvelle fait recette

La 57e édition de la Foire du Jura est une réussite : « Le bilan est très positif », se réjouit d’emblée ce dimanche Maciel Da Silva, heureux président du nouveau comité d’organisation, au lendemain de la clôture de la manifestation. Et pour cause : l’objectif affiché de 55'000 visiteurs a été dépassé. Selon les premières estimations des organisateurs, ce sont près de 56'000 visiteurs qui ont déambulé dans les travées de la Halle des expositions de Delémont durant 9 jours.

Si sa tenue était incertaine jusqu’à ce printemps, la Foire du Jura « nouvelle version » semble avoir séduit les visiteurs et les exposants : « Ils ont particulièrement apprécié les nouveautés que nous avons apportées, comme deux nouveaux espaces que nous avons mis en place : le concept de l’espace « gourmand » où il y avait plusieurs choix de repas, et celui de l’espace « live » où on a proposé des animations différentes tous les soirs, et pour tous styles d’âge », explique Maciel Da Silva.