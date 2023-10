Le dernier souffle de Jean-Pierre Maître

La ville de Moutier perd une de ses personnalités marquantes. Chancelier-adjoint durant de nombreuses années, Jean-Pierre Maître a succombé à un malaise lundi soir alors qu’il siégeait au Conseil de ville en tant que suppléant du Parti socialiste autonome. L’incident a provoqué l’intervention des secours, la suspension puis l’ajournement de la séance. Jean-Pierre Maître était très engagé dans la commission communale en faveur du Burundi et de la Roumanie et membre du comité de la Fédération interjurassienne de Coopération et de Développement. Par ailleurs membre d’honneur et ancien président de la section Juniors du FC Moutier, il était âgé de 74 ans. /oza