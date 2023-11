« La p’tite phrase » - Jouer avec ce qu’on a

« Nous avons tout ce qu’il faut ici pour organiser des Jeux olympiques d’hiver de qualité. »

Vendredi 24 novembre, le Parlement du sport devra dire s’il accepte que la Suisse candidate pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030. Un projet porté par Swiss Olympic a été présenté dernièrement et fait l’objet de La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ) de Cyprien Lovis, à partir d’un propos de l’ancien judoka vaudois Sergei Aschwanden, membre du conseil exécutif de Swiss Olympic et bronzé aux JO de Pékin en 2008.