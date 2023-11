Chemin encore long pour le centre d’accueil touristique à l’étang de la Gruère

Le projet d’infrastructure d’accueil touristique à l’étang de la Gruère est encore loin de se concrétiser. Le député PCSI Vincent Wermeille a demandé dans une question écrite au Gouvernement quelles démarches ont été entreprises depuis la sélection du lauréat d’un concours d’idées en juin 2021. Dans sa réponse, l’exécutif ne donne pas d’échéances claires concernant la suite du projet dans le secteur de La Theurre qui traîne depuis 2015. Il explique ce manque de visibilité par plusieurs facteurs qui conditionnent l’avancée des démarches.





Un autre projet touristique en concurrence

Le Gouvernement relève notamment la possible construction d’un centre d’interprétation des Franches-Montagnes à Saignelégier. Si l’idée portée par l’Association d’Identité Franches-Montagnes aboutit, le projet à La Theurre pourrait passer à la trappe « pour éviter toute redondance », note l’exécutif.

Et au-delà de cette étape, l’Etat doit encore élaborer un plan spécial, trouver un porteur clair pour son projet qui reste à monter et à financer. « Ces démarches prendront encore du temps », écrit le Gouvernement sans donner de dates concernant l’aboutissement de ces différents paliers.





Des impératifs de protection de l’environnement à assurer

Jusqu’à présent, le Gouvernement a paré au plus pressé. A savoir, concilier la protection de l’environnement à l’étang de la Gruère et la pression touristique de cet écrin naturel visité chaque année par 150'000 personnes. L’Etat a soutenu le lancement de travaux pour améliorer les accès au site. Un chantier est réalisé par la commune de Saignelégier, le Parc du Doubs et le Centre nature des Cerlatez. /nmy