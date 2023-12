Le monde de la droguerie « a de l’avenir »

Une branche parfois dans l’ombre

Les drogueries doivent également savoir se démarquer pour espérer perdurer. Si elles ne font pas partie du domaine des soins, elles sont quand même souvent dans l’ombre des pharmacies. « Les drogueries passent souvent à la troisième place chez le client. En premier, il y a le médecin, en deuxième, la pharmacie et ensuite, la droguerie qui est la troisième solution. Toutefois, c’est à la droguerie de se remettre en question. Il faut faire passer le message qu’on a aussi des solutions. C’est naturel, mais on a également de très bons résultats », insiste Faustine Adatte. Elle constate aussi que certains clients des pharmacies se tournent de plus en plus vers les drogueries. « On est souvent confronté à des personnes qui ne veulent plus de médicaments, qui ne veulent plus de cette chimie. Ils ont parfois subi des effets secondaires très intenses. Et nous, nous avons des solutions qui fonctionnent à leur offrir », ajoute-t-elle. Faustine Adatte pourra mettre tout cela en pratique dès l’année prochaine, puisqu’après quelques transformations dans son établissement, elle fera tourner la boutique du côté de Courgenay. /lge