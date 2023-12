Une équipe de l’élite au menu du VFM en Coupe de Suisse

Le VFM connait son futur adversaire. Le tirage au sort des huitièmes de finale de Coupe de Suisse de volleyball a rendu son verdict ce lundi. Les volleyeuses taignonnes affronteront Toggenbourg, qui milite en Ligue A, le 14 janvier prochain à Saignelégier. Les St-Galloises pointent actuellement à l’avant-dernier rang de l’élite nationale, alors que le VFM, fraîchement relégué, survole le championnat de Ligue B.

Après leur victoire 3-0 en 16es de finale face à Köniz dimanche et un début de saison tonitruant, les joueuses de Melanie Cina comptent bien continuer leur aventure dans cette compétition. Une équipe de l’échelon supérieur ne leur fait d'ailleurs pas peur. « Si c’est une Ligue A, on est prêtes à relever le défi », déclarait la capitaine Coralie Varé quelques instants après la victoire de dimanche. /the