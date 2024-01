Le nom des joueurs du HCA à l’étable

« Un soir en rentrant d’un match, on a dit ça en rigolant et le lendemain on s’est dit pourquoi pas ?! » C’est donc par une boutade que tout a commencé. À Saulcy, dans la ferme de France et Julien Hulmann, 2023 a rimé avec HCA. Les 20 veaux nés l’an passé portent tous le nom d’un joueur du club jurassien de hockey sur glace. Une méthode de classification pour le moins exotique, même s’il est courant dans le monde agricole de choisir un moyen efficace de se souvenir des naissances bovines (souvent la même lettre de l’alphabet comme première lettre des prénoms pendant toute une année civile).

« On est vraiment tous mordus du HCA dans la famille », raconte la maman France. « On parle du club tous les jours, presque sans arrêt ». Un exemple concret : le déjeuner du vendredi matin se partage dans un silence de cathédrale au son de La Bande du jeudi, le nouveau podcast consacré au club diffusé le jeudi soir par RFJ et Le Quotidien Jurassien.







Le veau « Devos » a eu une hernie

Et quel joueur fut le premier à donner son nom à un veau ? Philip-Michaël Devos, pardi ! « Il est né avec une hernie ! » se souvient Julien Hulmann. « Le deuxième, on l’a appelé Hauert et il n’arrivait pas à marcher ! J’ai failli tout arrêter ! » Mais les suivants sont nés en bonne santé et petit à petit, l’étable s’est remplie de noms bien connus de tous les supporters du HCA. Les Hulmann poussent même le délire jusqu’à placer cinq veaux par box, comme sur la glace ! « Asselin et Bozon sont jumeaux », explique Julien. « Birbaum a un bon caractère », ajoute France. Et il paraît que Wolf et Ciaccio gardent bien l’étable ! Mais attention, ne devient pas nommé qui veut ! « Quand on est rentré du premier match de Timashov, les enfants ont voulu qu’on nomme le prochain veau ainsi », explique France. « On a refusé. Les joueurs doivent mériter leur nom par leurs performances sur la glace. Un seul match ne suffit pas » ! Coriace, la famille Hulmann. Et comme il y a encore du stock, l’aventure continue en 2024. « Le prochain s’appellera Wohlwend ! », dévoilent France et Julien. Pour sûr qu’il aura du caractère ! /clo