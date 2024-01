Changements de départements au sein de l’exécutif de Porrentruy

Le Conseil municipal de Porrentruy a procédé à l’attribution des différents départements pour 2024. Il indique mardi soir dans un communiqué que le maire PLR Philippe Eggertswyler dirige désormais le dicastère Economie et tourisme. Nouvel arrivé, le libéral-radical Xavier Brunner prend la tête du département Intendance et environnement. La centriste Anne Roy se chargera de la branche Jeunesse et sécurité. L’élu PS-Les Verts Gilles Coullery garde les domaines Santé, social culture et sport. Désigné vice-maire pour cette année, le PCSI Alain Theilkaes reste aux Ressources, soit les finances, alors que Julien Parietti du Centre conserve le département Urbanisme et mobilité, et la socialiste Chantal Gerber celui de l’Equipement. /comm-emu