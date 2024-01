Le monde en cause : les Houthis s’en prennent au commerce international

Ils mènent de nombreuses attaques en mer Rouge depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Les Houthis, des rebelles actifs au Yémen, font la une de nombreux médias internationaux. Ils perturbent, en effet, le commerce international avec leurs drones et leurs missiles. Le groupe dit mener ses attaques pour soutenir les Palestiniens de Gaza. Les Houthis sont proches du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais, mais aussi de l’Iran. Leurs actions ont fait s’envoler les frais d’assurance alors que les grands transporteurs ont décidé de réorienter certains de leurs navires. La situation a poussé les États-Unis et le Royaume-Uni à mener des frappes de représailles ces dernières semaines. Les explications d’Alexandre Rossé :