Les chevreuils du Hörnli bientôt tous jurassiens

Tous les chevreuils du Hörnli seront jurassiens à la fin de l’hiver. La quarantaine de bêtes qui vivent encore dans le cimetière bâlois, à Riehen, seront capturées et relâchées dans le canton du Jura. Vingt et une bêtes avaient déjà été transférées dans le Jura au début de l'année passée. Les premières captures ont débuté mercredi et vont se tenir jusqu’à la mi-mars. La Fondation Franz Weber, qui chapeaute l'opération, a confié la surveillance de ce transfert à Claude Fischer, spécialiste de la faune sauvage de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA).





Éviter au maximum de stresser les animaux

Claude Fischer explique que des filets sont dressés et qu’ensuite des rabatteurs se mettent en ligne pour faire sortir des animaux de leur cachette. Dès qu’un chevreuil est pris au piège, il est déplacé dans une caisse en bois opaque et au calme pour éviter de le stresser davantage. Une fois arrivé dans la zone de lâcher, définie par l’Office jurassien de l’environnement, le cervidé peut quitter la caisse. « La première chose qu’ils font, c’est s’éloigner de nous, ensuite ils s’arrêtent après 40-50 mètres puis ils observent », indique le spécialiste. Le premier test sur la vingtaine d’animaux a démontré qu’ils sont capables de survivre dans leur nouvel environnement.





Un des plus grands cimetières de Suisse

Le cimetière du Hörnli est l'un des plus grands de Suisse, avec un peu plus de 50 hectares. Une soixantaine de chevreuils y ont été recensés. Ce nombre est jugé trop élevé compte tenu de l'espace à disposition et pour l'état de santé des cervidés. Dans un premier temps, les autorités bâloises ont décidé d'abattre les chevreuils. Cette mesure a suscité une très vive opposition, notamment de la part de la Fondation Franz Weber. Un accord a finalement été trouvé avec le canton du Jura pour le transfert des cervidés. /ATS-ncp