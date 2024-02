« La p’tite phrase » - Le bac à sable

« On n’est plus d’accord de payer avec des subventions annuelles, mais on n’est pas fermé à aider ponctuellement. »

Un commentaire d’actualité basé sur un propos entendu sur RFJ : c’est le principe de La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ). Le propos de ce mardi est signé Etienne Klopfenstein, président du Conseil du Jura bernois (CJB). Notre rédacteur en chef Cyprien Lovis évoque la polémique politique lancée en fin de semaine passée par le CJB. Il a annoncé vouloir ne plus subventionner 5 institutions de Moutier à partir de 2026, moment où elles seront situées sur sol jurassien.