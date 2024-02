Il marque la fin de l’hiver, 40 jours avant Pâques. Des millions de personnes s’apprêtent à célébrer carnaval à travers le monde, y compris en Suisse et dans la région. La fête remonte à l’Antiquité et a notamment pour objectif de renverser le temps de quelques jours l’ordre établi et les règles sociales. Tour d’horizon des principaux carnavals du monde avec Alexandre Rossé :