1612 peluches lancées sur la glace du HCA

Les doudous ont inondé la glace samedi dernier. Lors de la rencontre entre le HC Ajoie et Bienne à Porrentruy, un lancer de peluches était organisé en faveur de Caritas. Et comme les hockeyeurs ajoulots ont inscrit 4 buts, les supporters ont eu plusieurs occasions de se délester de leurs peluches de seconde main. En tout, ce sont 1612 doudous qui ont été récupérés. C’était la première fois que le HC Ajoie se prêtait au jeu du lancer de peluches, grâce à Flavien Negrier. Ce jeune hockeyeur a mis sur pied l’événement dans le cadre de son travail de diplôme de maturité professionnelle à l’Ecole de commerce à Porrentruy. L’étudiant a géré la logistique et a trouvé des partenaires que sont les Pénates pour laver les peluches et Caritas pour leur offrir une seconde vie. Françoise Schaffter, chargée de la communication, est heureuse de la visibilité dont a profité Caritas pendant ce match. « Il faut être présent là, où les gens se trouvent », ici devant 4'000 personnes, selon Françoise Schaffter qui relève que c’est un moyen d’aller à la rencontre de la population pour faire découvrir les prestations de Caritas.

Quant aux peluches, elles seront offertes dans les magasins de l’association, distribuées lors de leurs activités dédiées à la famille et données à l’AJAM pour les migrants, à Pérène, le Centre de pédagogie et d’éducation spécialisé, ainsi qu’à la Croix-Rouge. Si des doudous devaient se trouver en vente, ceux-ci rapporteraient 50 centimes/pièce. Un bénéfice financier négligeable par rapport à ce coup de projecteur. /ncp