Moutier : soutien unanime à la « nouvelle popotte »

Un signal positif pour la nouvelle école ménagère de Moutier. Le Conseil de ville a accepté lundi soir à l’unanimité un crédit d’1,175 million pour la création de locaux dédiés à l’économie familiale dans les bâtiments de l’école secondaire. « Une solution excellente, peut-être la meilleure jamais proposée », a vanté le conseiller municipal Pierre Sauvain, heureux du soutien du législatif après plus de 10 ans de galères. Pour rappel, les projets précédents avaient été balayés par le peuple, d’abord en 2015 puis en 2021.

Un groupe de travail « le plus représentatif possible » a été mis sur pied pour dessiner un projet qui répond au mieux aux aspirations de la population. Les échecs du passé ont permis d’identifier plusieurs points importants. Premier enseignement : le peuple ne veut pas d’un bâtiment neuf dédié à l’école ménagère. Deuxièmement : l’idée de louer l’infrastructure à un privé ne séduit pas. C’est donc sur la base de ces différents constats que le nouveau projet a été élaboré.





La vaisselle à la main !

Lundi, tous les partis ont reconnu la pertinence de ce dernier. Tout au plus s’est-on étonne du prix des lave-vaisselles retenus. « Des appareils à 11'000 francs que l’on retrouve dans des restaurants multi-étoilés », a souligné Enzo Dell’Anna, du RPJ. Et Jonas Girardin, du Rauraque, de proposer une économie totale sur ce poste : « Quand j’étais à l’école, on faisait la vaisselle à la main ! » Le Conseil municipal a pris note.

L’école ménagère, nouvelle formule, s’étendra donc sur 230 mètres carrés, dans les garages situés au sud du bâtiment de l’école secondaire. Le projet est certes moins faste que les moutures précédentes, mais il a l’avantage de rationnaliser des espaces existants tout en concentrant les activités sur un site scolaire, a détaillé Pierre Sauvain. Concernant ce point précis, le conseiller municipal y voit la possibilité d’optimiser les horaires.





Echéancier serré

En cas d’acceptation du projet par le peuple le 9 juin prochain, tout ira vite. La volonté est de déposer immédiatement la dédite pour les locaux actuellement loués à la rue Clos, avec fin du contrat pour juillet 2025. Un mois plus tard, les élèves prévôtois pourront s’adonner à la cuisine dans leur nouvelle école ménagère. /oza