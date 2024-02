Delémont'BD, une affiche à la croisée des temps

Invité d’honneur de la 10ème édition de Delémont’BD, le dessinateur belge François Schuiten dévoile son affiche et nous immisce dans les rouages du temps. L’affiche du festival met à l’honneur le patrimoine. D'une part, le patrimoine architectural, avec l’escalier monumental du Château de Delémont, dont on fêtera le tricentenaire en septembre 2024, et qui nous ouvre les portes du temps. Ensuite, le patrimoine horloger dont les mouvements nous permettent de mesurer le temps.

En complément du grand festival (14-16 juin) et du parcours d’exposition en plein air Les Jardins du dessin (7 juin au 11 août), une exposition de François Schuiten sera proposée au Musée jurassien d’art et d’histoire. Les programmes de ces rendez-vous seront dévoilés mi-mai. /cbu