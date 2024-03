La langue française célébrée sous toutes ses formes

La Semaine de la langue française et de la francophonie revient. Elle se déroulera du 14 au 24 mars. Dans le Jura, l’événement est coordonné par l’Office de la culture et le Conseil de la langue française. Un programme varié sera proposé dans tout le canton pour tout public, y compris pour les enfants dès 4 ans. Le thème de cette année est « la diversité dans les francophonies ». Au total, ce ne sont pas moins de douze événements, mis sur pieds avec l’aide de neuf partenaires, qui seront proposés à la population. Un record ! La médiatrice culturelle à l’Office de la culture mentionne une des raisons qui explique ce nombre record : « Le Jura est un terrain fertile pour ces questions de langue française et ça a une résonnance différente que dans les autres cantons romands », explique Sophie Vantieghem.