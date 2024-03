Lever le rideau sur le mobbing subi par les femmes dans l’hôtellerie-restauration

Action continue

Unia Transjurane entreprend ce genre d’action tout au long de l’année. « On aimerait bien ne pas avoir à répéter sans cesse », regrette Rébecca Lena. Ces problématiques ne concernent pas uniquement le domaine de l’hôtellerie-restauration. Une campagne a été lancée par des femmes qui travaillent dans l’artisanat et le bâtiment, toujours dans le but de dénoncer les actes sexistes et le harcèlement sur le lieu de travail. Elle prend notamment la forme d’autocollants où figurent des phrases qui pourraient recadrer certaines attitudes ou certains propos. On peut par exemple y lire « Fous-moi la paix, je ne suis pas au menu » ou encore « Je ne flirte pas, je travaille ». /jad