Revalorisation des berges boisées du Doubs

Les conseils ont été donnés par le Parc naturel régional du Doubs, mandaté par le canton, qui a notamment accompagné quatre agriculteurs qui ont consenti à améliorer la qualité écologique des berges boisées le long du cours d’eau. Il s’agit de l’une des mesures les plus intéressantes du point de vue de la biodiversité. Par son effet corridor, la ripisylve est favorable pour la faune et la flore. Elle joue aussi un rôle dans la protection contre les crues et la qualité de l’eau.

Plus de 3'000 arbres et arbustes ont ainsi été plantés l’automne dernier sur cinq sites différents (Ocourt, le Pont de Ravines, Tariche, La Charbonnières et les Iles de la Verrerie entre Goumois et le Moulin Jeannottat) sur plus de 2 km, en partenariat avec des sociétés locales de pêche et de chasse, ainsi que des bénévoles. « On a 13 espèces différentes d’arbustes et 5 espèces de grands arbres qui ont été choisies. Près de 60% sont des épineux. L’idée est d’obtenir plus de diversité en amenant d’autres espèces, mais aussi des espèces qui apportent de petits fruits ou des fleurs qui sont intéressants pour les insectes ou les oiseaux », explique Bettina Erne, assistante de projets Nature au Parc du Doubs.