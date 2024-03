Croissance satisfaisante en 2023 pour Swatch Group

Avec un chiffre d’affaires net en hausse de 5,2% à 7,89 milliards de francs et un bénéfice net en hausse de 8.1% à 890 millions de francs, les résultats de l’exercice 2023 sont plutôt positifs pour le Swatch Group. Malgré un franc fort, la direction générale du groupe se réjouit d’un bilan jugé satisfaisant, tout en rappelant que l’année dernière a été passablement mouvementée.





Une année 2023 en demi-teinte

Entre une première partie d’année très solide et une deuxième partie plus compliquée, notamment dans les marques haut de gamme, 2023 n’aura pas manqué de sel pour le géant biennois. À l’heure du bilan, Le groupe horloger Swatch enregistre bel et bien des résultats en hausse, bien que ces derniers se soient avérés inférieurs aux attentes. « Les événements tragiques que le monde a connu en 2023 ont aussi rendu la situation plus compliquée pour nous, de voir ces drames qu’on ne pensait presque plus possible de notre temps, en ça, c’est une année qu’on espère ne plus répéter », nous a confié Marc Alexander Hayek, membre de la direction générale du groupe.





La Chine en recul

La Fédération horlogère (FH) l’avait annoncé en début de semaine ; une baisse de -24,5% des exportations horlogères en Chine a été constatée en février. Le phénomène impacte bien évidemment le Swatch Group, dans la mesure où la Chine est le marché principal de la multinationale. Mais à quel point ? « Pour nous, heureusement, le mois de février était un peu meilleur que ces chiffres, pas du tout en net recul. Mais si on compare avec les mois de janvier-février de l’année passée, qui avaient littéralement explosé, je pense qu’on va avoir une première partie d’année plus réticente en Chine », souligne le CEO de Blancpain. Quant à savoir comment expliquer ce phénomène et s’il est inquiétant, Marc Alexander Hayek se veut plutôt rassurant. « Pour nous, il n’y a pas lieu de paniquer, c’est presque plus un mood, une sorte de réticence à savoir où je mets mon argent et quand je le dépense, que véritablement une disparition du pouvoir d’achat », explique encore le fils de Nayla Hayek.