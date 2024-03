Un pan de l’histoire vestimentaire du Jura au Musée de la vie jurassienne

Un saut dans le passé pour découvrir les vêtements d’autrefois. Le Musée de la vie jurassienne a dévoilé ce jeudi aux médias sa nouvelle exposition temporaire à voir du 7 avril ou 31 octobre. L’institution de Develier met en lumière les costumes portés par la population jurassienne entre les années 1930 et 1960. En collaboration avec l’Association des Costumes et Coutumes du canton du Jura, elle exhibe une collection de 15 pièces. Six mois de travail ont été nécessaires pour recenser et compléter les différents assortiments. « Il manquait souvent un chapeau, un tablier ou encore une étoffe. Il a fallu aller à gauche et à droite pour réunir la totalité des costumes », explique la conservatrice au Musée de la vie jurassienne.