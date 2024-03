Les jeunes du Jura pastoral sur le chemin de Pâques

Les chrétiens sont en fête partout sur la planète pour la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus. Une trentaine de jeunes catholiques âgés de 13 à 25 ans du Jura pastoral – qui regroupe le Jura et le Jura bernois – se sont retrouvés depuis jeudi pour une montée vers Pâques à Moutier et dans ses environs. Ils étaient encadrés par une dizaine d’accompagnants. Au programme : de la marche, des animations et des temps de réflexion et de prière, le tout dans la bonne humeur. L’événement se voulait également œcuménique puisqu’une action commune de ramassage des déchets en ville de Moutier a été menée avec des jeunes de communités réformées évangéliques. La manifestation s’est terminée par la messe du dimanche de Pâques à l’Eglise Notre-Dame de Prévôté à Moutier.