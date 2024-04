« La p’tite phrase » - Pourquoi pas toi ?

« Tiaind qu’i djâse patois, i oûe mon pére. »

« Quand je parle patois, j’entends mon père. »

Pourquoi pas toi ? Ou si vous préférez… Pourquoi patois ? A l’oral, ça sonne pareil ! Le patois est une langue de tradition orale dont, paradoxe, les écrits pourraient dans plusieurs décennies être les dernières preuves d’existence. A quelques jours de représentations théâtrales en Ajoie et aux Franches-Montagnes, Cyprien Lovis profite de La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ) pour démontrer que le patois est plus facile à entendre qu’à lire en se basant sur des propos de l’abbé Jacques Oeuvray, enfant de Coeuve et grand connaisseur du patois.