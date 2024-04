La figure de la sorcière décortiquée par une ethnologue

La sorcière incarne donc à part entière les luttes écologistes et féministes selon Lena Rossel.

Qui dit sorcellerie ne dit pas forcément féministe

Aujourd’hui, la sorcière est symbole de pouvoir et d’émancipation des femmes. Mais féminisme et sorcellerie ne vont pas forcément de pair. Les raisons de s’identifier à ce mouvement sont multiples et ne catégorisent pas forcément une personne. « Les deux ne vont pas forcément de pair, mais le point commun c'est cette capacité à donner du pouvoir et à représenter une figure féminine forte ».