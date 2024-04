SIAMS : notre table-ronde

Le SIAMS a ouvert ses portes mardi matin à Moutier, dans le canton du Jura. Jusqu’à vendredi, le Salon de l’ensemble de la chaîne de production des microtechniques accueille plusieurs centaines d’exposants au Forum de l’Arc. Une occasion pour tous ces professionnels de présenter leurs produits et leurs innovations.

Durant cet événement, RTN, RFJ et RJB vous proposent de se pencher sur des thèmes spécifiques liée au monde de la microtechnique à travers deux tables-rondes. La première s’est tenue mardi et s’est penchée sur les technologies de pointes, leurs besoins et leurs implications dans le quotidien. Trois invités ont pris part à cette discussion : Aude Pugin, CEO d’APCO Technologies, le professeur René Prêtre, chirurgien cardiaque et Nabil Ouerhani, directeur adjoint et responsable Recherche appliquée et développement et formation continue de la Haute-Ecole Arc Ingénierie.