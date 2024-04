« On ne veut pas empêcher tout développement, mais on veut un autre mode de développement. »

Un dossier sensible et plutôt clivant au menu de La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ) cette semaine. Direction le Banné, site situé sur les hauteurs de Porrentruy où un projet de créer un parking et de nouvelles infrastructures de loisirs fait face à un recours de Pro Natura Jura. Recours plutôt mal perçu par une majorité du monde politique bruntrutain. Le commentaire est signé Cyprien Lovis.