Les transports publics jurassiens enregistrent une fréquentation record pour 2023

Les transports publics jurassiens n’avaient jamais été autant fréquentés qu’en 2023. Les chiffres ont été communiqués jeudi. Les CFF, les Chemins de fers du Jura et les bus MOBIJU ont transporté 9,2 millions de voyageurs l’an passé, soit une augmentation de 7,7% par rapport à 2022, qui était déjà une année historique. Ce sont 25'000 personnes qui ont utilisé quotidiennement les trains et les bus qui circulent dans le canton, soit 2'000 de plus par jour par rapport à 2019, qui fait office d’année référence, puisqu’il s’agit de la dernière complète avant les mesures anti-Covid.

Dans le détail, la ligne CFF entre Delémont et Boncourt/Delle a transporté 2,6 millions de personnes l’année passée, soit une hausse de plus de 12% par rapport à 2019. La fréquentation de la ligne régionale entre Bienne et Delémont est aussi en progression de 15% sur une année, avec 1,3 million de personnes. Celle des lignes ferroviaires des Chemins de fers du Jura est stable avec une légère hausse de 1,6% par rapport à 2019 avec 1,5 million de passagers sur les tronçons des Franches-Montagnes et d’Ajoie, malgré des travaux à plusieurs endroits ces dernières années. Les lignes de bus MOBIJU ont transporté 3,8 millions de voyageurs, soit 700'000 de plus qu’en 2019. Les deux tiers sont des habitants du district de Delémont.





Implication des entreprises et partenariats avec les organisateurs de manifestation

Les motifs de satisfaction sont multiples du côté des autorités jurassiennes : « On constate que là où l’offre est renforcée, la fréquentation augmente aussi », se réjouit Antonio Massa. Le responsable de la gestion financière des transports publics du canton du Jura cite comme exemple emblématique la ligne de bus 2 de MOBIJU. Celle-ci part du Cras des Fourches à Delémont, passe par la zone d’activité de la Communance pour rallier ensuite Courtételle et assurer la correspondance avec les trains en direction de Porrentruy et de la France. « Depuis la nouvelle structure mise en place sur le réseau fin 2021, sa fréquentation a presque doublé pour atteindre 470'000 voyageurs en 2023 ».

Antonio Massa souligne aussi la prise de conscience des entreprises au niveau de la mobilité durable suite au travail de promotion effectué par les trois sociétés de transports. Plus d’une trentaine d’entreprises participent au financement de l’abonnement JobAbo Vagabond de leurs employés. Le canton se réjouit aussi de l’extension des partenariats avec les organisateurs de manifestation en collaboration avec Noctambus. Il évoque notamment des offres mises en place avec le HC Ajoie, les Courses du Tabeillon, ou encore des fêtes de village ou de St-Martin, qui contribuent aussi à faire connaître le réseau.

À noter que 5'629 personnes détenaient un abonnement des transports publics jurassiens Vagabond en janvier 2024, en hausse de 3,8% par rapport à l’année précédente. /comm-emu