Gabriel Voirol démissionne du Parlement jurassien

Gabriel Voirol quittera le Parlement jurassien au lendemain de la session parlementaire de juin. Sa démission a été annoncée ce vendredi par le secrétariat du législatif cantonal. Le Bruntrutain aura siégé au sein de l’hémicycle pendant plus de huit ans. Dans sa lettre, l’élu du parti libéral-radical jurassien revient notamment sur la période où il a présidé le Parlement : « Je conserve un souvenir particulier et fort, celui de l’année 2019, où j’ai eu le privilège de représenter notre beau canton, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières. » Gabriel Voirol termine sa lettre en espérant que ses collègues et successeurs aspirent à être « des bâtisseurs d’un avenir prospère et respectueux les uns envers les autres. » /comm-cdf