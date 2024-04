Le dossier du lundi : un jugement attendu par les personnes dyslexiques

C’est un nom dont on pourrait se souvenir : Marion Vassaux. Un jugement du Tribunal fédéral pourrait porter son nom et briser un obstacle infranchissable pour les personnes dyslexiques. L’instance se prononcera sur le cas de cette étudiante vaudoise d’un peu plus de 20 ans qui souffre de dyslexie, comme un élève sur 10 en Suisse. L’Université de Berne a refusé de lui accorder un aménagement lors de l’examen d’entrée en médecine vétérinaire. « Si vous avez un étudiant non dyslexique qui va pouvoir résoudre 75% de l’examen, je ne vais pouvoir résoudre que 50% de mon examen avec mon trouble. C’est important pour moi d’avoir un aménagement et donc de pouvoir effectuer l’examen dans des conditions qui pourront compenser cette dyslexie », témoigne la Vaudoise à notre correspondant à Berne Serge Jubin.