L’entrée des Enfers embellie par plus de 120 mètres de murs de pierres sèches

Plus de 120 mètres de murs de pierres sèches ont été restaurés aux Enfers. L’ouvrage a été inauguré ce lundi par le Parc naturel régional du Doubs (PNRD). Ce dernier a coordonné le projet initié en 2018 par la société d’embellissement du village taignon. Le chantier s’est étalé d’août 2022 à septembre 2023. Il a concerné deux portions, de 80 et 43 mètres, le long de la route qui mène à Montfaucon. Quatre sociétés spécialisées et membres de l’Association jurassienne de la pierre sèche se sont partagé le chantier. Il a fallu se coordonner entre la bonne dizaine d’artisans mobilisés. « Chaque muretier a sa patte il faut donc réussir à concocter un ouvrage qui soit homogène », a expliqué Laurent Cattin. L’artisan des Bois a précisé que les pierres utilisées viennent d’une carrière à St-Brais. « Elle se nomme la dalle nacrée. C’est une pierre de qualité qui résiste au gel et qui donne au mur un aspect jaune et nacré ».