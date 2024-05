Votations du 9 juin (2/4) : les enjeux de l’initiative d’allègement des primes

L’initiative d’allègement des primes est soumise au peuple le 9 juin. Un sujet central, puisque que l’augmentation des primes maladie constitue la première préoccupation des Suisses. Elle a été de 8,7% en début d’année et les primes ont plus que doublé depuis l’introduction de la LAMal en 1997.

L’initiative du Parti socialiste exige que le poids des primes n’excède pas 10% du revenu disponible. Un projet trop cher, d’autant plus que le texte ne s’attaque pas aux causes des hausses, affirment en chœur le Conseil fédéral et la majorité de droite du parlement. Ils opposent un modeste contre-projet qui contraint les cantons, surtout alémaniques, à en faire un peu plus. Notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin, décrypte ci-dessous les enjeux de cette votation qui pourrait être aussi émotionnelle que celle sur la 13e rente AVS.