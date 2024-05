Bellelay, futur centre régional multifacette

Une ruche destinée à la formation, à l’intégration, aux activités économiques ou encore culturelles : c’est le visage que devrait prendre l’ancienne Abbaye de Bellelay ces prochaines années. Le Canton de Berne, propriétaire des lieux, a mandaté en 2021 l’association des communes du Jura bernois, de Bienne et d’Evilard (Jb.B) pour définir les activités futures dans les bâtiments, et plus largement sur le site de l’Abbaye. L’état des réflexions a été présenté le 14 mai à 40 personnalités et acteurs régionaux, en présence du directeur des travaux publics, Christoph Neuhaus, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi par le Canton de Berne. Le conseiller d’État a exprimé sa grande satisfaction sur le travail effectué jusqu’ici et sur l’excellente collaboration instituée avec Jb.B.





Large palette de projets

Dans le domaine de la formation, il est envisagé que le site héberge une École supérieure en tourisme durable et serve de lieu de séminaire en lien avec l’éducation. Un campus pour formations durables accueille déjà sur place des personnes issues du domaine de l’asile, qui se forment en vue de leur intégration dans les métiers des soins touchés par la pénurie de personnel. Il est prévu d'étendre l'offre à d'autres domaines de formation. Dans le domaine de l’hébergement, des locaux pourraient accueillir une coopérative d’habitation, un hôtel pour nomades digitaux ou touristes de passage et des logements pour les étudiants en formation. « Habiter sur le site présente des avantages. Les loyers sont très bas. Certes, l’espace privatif est peut-être réduit, mais les personnes qui vivent ici bénéficient de l’ensemble de la structure », détaille le chef de projet André Rothenbühler, lequel veut promouvoir un mode de vie « en communauté ».