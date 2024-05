Gilles Coullery quitte le Conseil municipal de Porrentruy

Gilles Coullery (PS) se retire du Conseil municipal de Porrentruy. Le socialiste a décidé de remettre son mandat au 31 août. Il en a informé les autres membres de l’exécutif communal lors de la séance de lundi, selon un communiqué de la section bruntrutaine du PS. L’élu en charge du dicastère de la culture, des sports, de la santé et du social invoque avec regret « une situation professionnelle qui a subi de grands changements depuis son accession au Conseil municipal, la rendant plus exigeante et difficile à concilier avec son mandat ». Gilles Coullery était entré à l'exécutif en janvier 2023, suite au départ de Mathilde Crevoisier Crelier au Conseil des États. Sa succession sera discutée prochainement au sein de la section de Porrentruy du Parti socialiste. Kathleen Chappuis (PS), Renée Rebetez (Les Vert-e-s) et Yves Voisard font partie des viennent-ensuite. /comm-emu