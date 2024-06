« Le monde en cause » : la migration au cœur des élections européennes

Les 359 millions d’électeurs de l’Union européenne ont commencé à voter jeudi. Ils doivent renouveler leur parlement. Les sondages prédisent globalement un recul de la gauche, des écologistes et des centristes avec une poussée du vote de droite et d’extrême droite. Les partis identitaires et souverainistes misent sur une rhétorique farouche à l’arrivée de migrants en Europe. Il s’agit d’un thème classique, mais paradoxal, car l’Union européenne a récemment accouché dans la douleur d’une réforme en la matière. Le pacte asile et migration prévoit notamment une accélération des procédures et une meilleure répartition des demandeurs d’asile. L’éclairage de notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet :