« Horlogers des rêves » ou la fascination pour le temps qui passe

Le temps qui passe, entre rêve et réalité. La nouvelle exposition temporaire du Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH) à Delémont, « Horlogers des rêves », propose de plonger dans l’univers de l’horlogerie grâce aux dessins du Belge François Schuiten, Grand Trissou de Delémont’BD qui se tient ce week-end. L’exposition est mise sur pied dans le cadre du festival et propose une quarantaine de planches originales du dessinateur. « Ça fait très longtemps que, d’une façon presque irrésistible, je dessine des horloges, des mécanismes astrologiques », explique François Schuiten, fasciné par « le temps qui passe, le rapport aux astres, le cosmos », « tout ça me fait rêver », dit-il.