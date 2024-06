« Le monde en cause » : une vague de désinformation crainte aux Etats-Unis

C’est une tendance qui inquiète à quelques mois des élections présidentielles américaines. Le nombre de faux sites d'informations locales dépasse désormais celui des authentiques médias locaux aux Etats-Unis. C’est ce qu’a affirmé cette semaine le groupe de recherche NewsGuard. Son rapport s'alarme d'une potentielle explosion de la désinformation. Parmi les faux médias, un réseau de 167 sites russes de fake news a été identifié. D'autres sites sont soutenus par des groupes conservateurs mais aussi par certains ayant une orientation plus à gauche. Cette situation intervient alors que les journaux locaux se font de plus en plus rares aux Etats-Unis. L’éclairage d’Alexandre Rossé :