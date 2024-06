Un atelier pour imprimer avec ses pieds à Delémont’BD

Les enfants ont l’embarras du choix à Delémont’BD. Entre leçons de dessins, ateliers graffitis et même un spectacle, les petits curieux profitent de nombreuses activités dans l’espace jeunesse du festival ce week-end. Installée dans les jardins du Château, la zone accueille également les traditionnelles expositions d’auteurs.

Patricia Crelier et sa collègue Josette Baume animent un atelier de réalisation de monotype ce samedi et ce dimanche entre 14h et 16h. Intitulé « J’imprime mon chat ! », le stand propose aux enfants de réaliser des monotypes, ces imprimés n’existant qu’en un seul exemplaire.