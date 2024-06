« Le monde en cause » : un pèlerinage meurtrier à La Mecque

Le grand pèlerinage musulman a tourné au drame cette semaine à La Mecque. Plus de 1'000 personnes sont décédées lors du hajj en raison de la chaleur intense qui touche l’Arabie saoudite. Le décompte a été communiqué jeudi par l’Agence France Presse. Plus de la moitié étaient des pèlerins clandestins. Les rituels se sont déroulés cette année sous des températures très élevées qui ont dépassé les 50 degrés. Chaque année, des dizaines de milliers de fidèles tenter de participer au pèlerinage sans avoir les permis nécessaires. Ceux-ci sont payants et octroyés selon des quotas qui donnent accès aux installations climatisées. L’éclairage d’Alexandre Rossé :