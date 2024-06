La Fête du peuple a renoué avec son traditionnel cortège allégorique

Le cortège allégorique de la Fête du peuple retrouve les rues de Delémont. Six chars accompagnés de fanfares et diverses délégations ont paradé ce dimanche après-midi dans la capitale jurassienne. L’événement n’avait pas eu lieu depuis plus de 20 ans. Il a été réinstauré à l’occasion des 50 ans du plébiscite. Le cortège est parti de la route de Bâle pour effectuer les quelques centaines de mètres jusqu’au Château. Plusieurs milliers de personnes ont assisté à la parade. « C’est magnifique, ils ont bien travaillé. On est fier de ce qui est présenté et on est fier d’être jurassien », témoigne cette maman venue admirer les chars avec ses trois enfants. La Rauracienne a été entonnée à plusieurs reprises tout comme divers slogans autonomistes. « On a vécu des luttes, on a combattu. Maintenant, on revit toutes ces choses », raconte avec émotion un membre du Groupe bélier. /nmy-gtr