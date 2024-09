Le combat des militantes jurassiennes à l’honneur

Une thématique toute trouvée

Avec cette exposition, Leïla Hanini souhaite ainsi « visibiliser les femmes qui restent une minorité encore malgré tout dans le monde actuel et leur rendre ce qu’elles ont fait pour le canton », explique la jeune femme qui ne cache pas être attachée au Jura et sensible à la cause féministe. Et comme « la Question jurassienne n’avait jamais été abordée sous l’angle du genre, la thématique était toute trouvée », sourit Leïla Hanini. Elle souligne encore que les livres d’histoire, les discours ou les récits oraux parlent peu de ce que les femmes ont fait.

Le vernissage de l’exposition « Mères fondatrices » aura lieu samedi à 11h au Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy. Une table ronde sur la thématique du militantisme féminin dans la Question jurassienne est organisée dimanche à 14h. Les militantes Guite Theurillat et Geneviève Babey notamment y prendront part. /ech