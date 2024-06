Patriotes jurassiens... et supporters !

« Un peu déçue, mais très fière de ce match, voir la Suisse mener 1-0 jusqu’à la 90e minute, c’est magnifique ! », s’exclame Manon. « On a rarement été aussi nationalistes qu’aujourd’hui ! », s’amuse sa copine Sarah, écusson jurassien sur le teeshirt, en référence à ce sentiment d’appartenance au Jura avant d’être Suisse. Le patriotisme a d’ailleurs vite repris le dessus au coup de sifflet final.







« On a rarement été aussi nationalistes qu’aujourd’hui ! »

« Belle prestation, mais encore plus content de cette journée du 23 juin qui était magnifique, somptueuse », s’enthousiasme Loïc. « Ce but allemand ne gâche pas la fête du 23 juin, on est surtout là pour fêter le Jura aujourd’hui », renchérit Vivien avant que les chansons de Vincent Vallat n’emmènent tout ce monde plus tard dans la nuit. La jeunesse jurassienne a en tout cas montré dimanche soir que, même pour elle, les souvenirs de liberté valent bien plus qu’un match de football et qu’une qualification pour les 8e de l’Euro. /jpi